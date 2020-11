SOStariffe.it si unisce a MutuiOnline: i soci cedono il 100%

Alessandra Caparello 30 novembre 2020 - 10:16

MILANO (Finanza.com)

Gruppo MutuiOnline ha acquistato dai soci fondatori Alberto Mazzetti, Giuliano Messina e Umberto Lentini e dal socio di minoranza Noosalab S.r.l. una partecipazione pari al il 100% del capitale di SOS Tariffe S.r.l., storico operatore italiano nella comparazione e promozione di contratti di telecomunicazione e energia tramite il sito “SOStariffe.it”.L’operazione per i fondatori Alberto Mazzetti, Giuliano Messina e Umberto Lentini ha avuto un valore complessivo superiore a 30 milioni e continueranno ad operare a beneficio di SOS Tariffe, accompagnandone la transizione all’interno di Gruppo MutuiOnline. Con l’acquisizione di SOS Tariffe, si legge nella nota, la Divisione Broking aggiungerà nel proprio reporting una nuova linea di business, denominata Comparazione Telco & Energia. Nell’operazione, Gruppo MutuiOnline è stata assistita da BE Partner in qualità di advisor finanziario, nonché dallo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e dallo Studio Morpurgo quali advisor legali.I soci di SOS Tariffe sono stati assistiti da Scouting Group, tramite la società Scouting Capital Advisors e un team composto da Filippo Bratta ed Elena Dal Pozzo, in qualità di advisor finanziario e da Francesca de Fraja e Giulia Gandolfi, Pirola Pennuto Zei & Associati, quale advisor legale.