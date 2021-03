SOREC conclude nuovo acquisto di portafoglio NPL tramite la piattaforma BlinkS

simone borghi 2 marzo 2021 - 10:47

MILANO (Finanza.com)

SOREC si è aggiudicato un portafoglio di crediti chirografari per un valore lordo complessivo di circa 25 milioni di euro, composto da oltre 2.000 posizioni e originato da un primario operatore bancario. SOREC ha concluso l’operazione in qualità di Investitore e Special Servicer della società di cartolarizzazione DOLOMITI S.P.E.L’acquisizione del portafoglio di NPL è stata finalizzata attraverso la piattaforma BlinkS, il marketplace digitale per il trading di crediti deteriorati sviluppato e gestito dal Gruppo Prelios. Le attività di collection saranno gestite direttamente dalla piattaforma operativa di SOREC.