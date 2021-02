SOL e Greenthesis Group insieme per la mobilità sostenibile

simone borghi 24 febbraio 2021 - 10:36

MILANO (Finanza.com)

Ind.Eco., società appartenente a Greenthesis Group, e SOL hanno firmato un accordo pluriennale per la distribuzione del biometano liquido (BioLNG) prodotto presso la discarica per rifiuti non pericolosi solidi urbani (RSU) di Borgo Montello (Latina), di proprietà di Greenthesis Group.Questa nuova partnership permetterà ad entrambi i gruppi di aggiungere un nuovo tassello a quanto già messo in atto per rendere sempre più sostenibili le proprie attività caratteristiche.