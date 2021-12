S.I.F. Italia debutta su Euronext Growth Milan

Redazione Finanza 16 dicembre 2021 - 12:14

MILANO (Finanza.com)

Proseguono i debutti a Piazza Affari. Oggi su Euronext Growth Milan è sbarcata S.I.F. Italia, capogruppo del Gruppo SIF, è attivo in Italia nella fornitura di servizi nell’ambito della gestione e amministrazione di complessi immobiliari. Si tratta della trentaseiesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 167 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan. La società rappresenta la duecentesima ammissione nel 2021 sui mercati del Gruppo Euronext. In fase di collocamento S.I.F. Italia ha raccolto 2,7 milioni di euro, con un flottante al momento dell’ammissione del 15% e la capitalizzazione di mercato all’Ipo è pari a 18,3 milioni.“La quotazione di S.I.F. Italia rappresenta un punto di partenza dopo oltre 35 anni di storia nell’ambito delle amministrazioni condominiali. E’ un riconoscimento alla professionalità, ai sacrifici, alla determinazione di tutti i nostri dipendenti vissuti sempre con grande umiltà, che hanno consentito il raggiungimento di questo obiettivo", ha dichiarato Luca Reale Ruffino, presidente e amministratore Delegato di S.I.F. Italia, spiegando che "l’interesse di investitori di altissimo profilo, premia la prima realtà italiana, nel mondo delle amministrazioni condominiali. La quotazione consentirà crescita e processi di aggregazione davvero significative. Le operazioni di efficientamento energetico e l’orientamento della UE a limitare l’uso di unità immobiliare energivore, saranno di ulteriore stimolo per una crescita green-oriented".