SG Company vince gara in mercato regolamentato per oltre 4 mln

simone borghi 28 aprile 2021 - 10:37

MILANO (Finanza.com)

SG (SINERGIE), società controllata al 100% da SG Company Società Benefit, si è aggiudicata un’importante gara in un mercato regolamentato per un valore pari a circa 4,4 milioni di euro, di cui circa 3,9 milioni di competenza per il 2021 e 500mila di competenza per il 2022.L’accordo prevede da parte di SG la presentazione e la commercializzazione del prodotto del cliente attraverso la gestione di spazi vendita presso le aree dei centri commerciali italiani, fino alla fine di gennaio 2022.