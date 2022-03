SG Company chiude il 2021 con ricavi in crescita a 11,38 mln di euro. Positiva per 751.907 euro la Posizione Finanziaria Netta

Giulio Visigalli 30 marzo 2022 - 11:44

MILANO (Finanza.com)

SG Company Società Benefit, azienda attiva in Italia nel settore Entertainment&Communication quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2021 con ricavi pari a 11.38 milioni di euro in crescita rispetto ai 10 milioni del 2020. I conti mostrano un Ebitda consolidato pari a 1,5 milioni di euro, in forte crescita rispetto ai -3,4 milioni del 2020.La posizione finanziaria netta del Gruppo è risultata positiva per 751.907 euro. Gli aumenti di capitale del 2021e il miglioramento nella gestione del capitale circolante netto hanno quasi azzerato il saldo finanziarionegativo. Considerando anche l’emissione di strumenti finanziari da parte di Sinergie nei confronti diInvitalia, il gruppo oggi vanta una disponibilità di cassa superiore ad € 5 Milioni.Il Consiglio di Amministrazione ha approvato anche l’aggiornamento del Piano Industriale 2021-2023 tenendo conto del perpetuarsi della situazione pandemica. Pertanto, se da una parte la Società ha compiuto durante il 2021 importanti passi in determinate linee di business già indicate nel Piano Industriale originale, su altre non è stato possibile procedere come previsto a causa delle limitazioni imposte dal protrarsi del Covid-19.