SEIF: al via il nuovo programma TV prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia

simone borghi 27 novembre 2019 - 16:22

MILANO (Finanza.com)

SEIF (Società Editoriale Il Fatto) annuncia il proseguimento della collaborazione tra Loft Produzioni, il ramo di produzione televisiva della società, e Discovery Italia, con il lancio di un nuovo programma per il palinsesto del prossimo anno. Il nuovo format, una striscia quotidiana di approfondimento, sarà condotto da Peter Gomez con la direzione artistica di Duccio Forzano, partirà a gennaio 2020 e andrà in onda dal lunedì al venerdì sul Nove.Si conferma così la proficua collaborazione tra Discovery Italia e Loft Produzioni, anche a seguito degli ottimi risultati che sta riscuotendo la nuova stagione di “Accordi & Disaccordi”, il talk politico diretto da Luca Sommi e Andrea Scanzi con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda il venerdì sera sul Nove; dopo 6 puntate la media è infatti di 451.722 spettatori con il 2,7% di share, con il record del 3,7% di share con 575.680 spettatori per la puntata del 15 novembre scorso.