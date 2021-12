SECO: Nasce SECO Next, la nuova business unit dedicata all’innovazione e allo sviluppo sostenibile

simone borghi 20 dicembre 2021 - 10:20

SECO annuncia la nascita di SECO Next, business unit che ha l’obiettivo di generare valore per le aziende tramite un approccio di Open Sustainability Innovation: SECO Next sarà infatti il laboratorio in cui un ecosistema aperto di stakeholder (clienti, fornitori, partner tecnologici, start-up, università e centri di ricerca) potrà mettere in gioco le proprie differenti esperienze e competenze per co-progettare, attraverso l’utilizzo di tecnologie di frontiera, soluzioni innovative orientate al benessere delle persone e alla generazione di valore sostenibile da parte delle aziende.In quest’ottica SECO Next ha già avviato un’attività di screening di potenziali partner e collaborazioni con start-up e centri di ricerca al fine di individuare tecnologie ad elevato potenziale di crescita che non hanno ancora trovato applicazione sul mercato.Tecnologie innovative come edge ai, machine vision, metaverso, realtà virtuale, realtà aumentata, cybersecurity, 5g e quantum computing, verranno monitorate alla ricerca di applicazioni e nuove soluzioni secondo un modello di sviluppo industriale improntato alla sostenibilità e al miglioramento della qualità della vita delle persone. Sistemi di realtà virtuale, algoritmi di previsione dell’inquinamento cittadino, sensori IoT iperspettrali per la rilevazione di fughe di gas e stima delle perdite, applicabili in seguito anche all’idrogeno, sono solo alcune delle soluzioni attualmente allo studio dell’ecosistema di partner di SECO Next.