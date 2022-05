SDR22, il coro unanime della conferenza di Wall Street Italia: "Ne usciremo più forti"

Luca Losito 12 maggio 2022 - 11:37

MILANO (Finanza.com)

"Se il mondo non finirà domani ne usciremo più forti", questo il coro unanime che si leva dal palco della conferenza di Wall Street Italia all'SDR22 moderata dal direttore Leopoldo Gasbarro, con gli ospiti Alan Friedman, Massimo Intropido, Massimiliano Volpe, Piero Guseo, Riccardo Maria Monti e Massimo Esposti.Una riflessione riferita appunto alla stretta attualità e alle grande capacità di reagire di economia reale e industria finanziaria alle dure sfide dell'attualità, con l'inflazione in continuo aumento e la guerra in Ucraina ancora in atto.