SACE e UniCredit a sostegno dei progetti green delle imprese italiane

Alessandra Caparello 24 febbraio 2022

Sace e UniCredit collaborano per supportare i progetti di crescita sostenibile delle aziende italiane, con particolare attenzione alle PMI.La Garanzia green di SACE, si legge in una nota, copre i finanziamenti erogati da UniCredit, da un minimo di 50 mila euro fino ad un massimo di 15 milioni di euro e per una durata non superiore ai 20 anni, destinati alla realizzazione in Italia di progetti di mitigazione e prevenzione dei cambiamenti climatici, riduzione delle attività inquinanti, protezione delle risorse idriche e marine, protezione e ripristino delle biodiversità e degli ecosistemi, mobilità sostenibile, circular economy, in linea con i criteri di valutazione e la tassonomia definiti dall’Unione Europea.Le aziende destinatarie dei finanziamenti beneficeranno della garanzia green di SACE all’80%, destinata a imprese con fatturato fino a 500 milioni di euro, rilasciata in tempi brevi attraverso un processo standardizzato e digitalizzato.