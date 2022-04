SACE e Alstom insieme per promuovere l’export e il procurement delle PMI italiane

simone borghi 27 aprile 2022 - 11:38

MILANO (Finanza.com)

SACE e Alstom, leader globale nella mobilità smart e sostenibile, hanno siglato un accordo di partnership per incrementare l’export di Alstom dall’Italia e rafforzare il legame del Gruppo con la filiera italiana di riferimento.Con l’Export Boost Framework Agreement siglato, infatti, SACE si rende disponibile a valutare l’emissione di garanzie su operazioni di export credit a beneficio di Alstom sulla base degli acquisti complessivi che le società del Gruppo effettuano presso fornitori italiani.L’obiettivo è favorire l'approvvigionamento di Alstom presso le aziende esportatrici italiane. Inoltre, per aumentare il procurement delle realtà italiane, Alstom si impegna a partecipare a incontri di business matching organizzati insieme a SACE con le PMI interessate ad accreditarsi come fornitori del Gruppo.“La partnership con SACE ci rende molto orgogliosi e conferma il ruolo di Alstom nel settore industriale italiano e ferroviario. Un settore che con gli investimenti del PNRR si prepara alla transizione energetica, che darà vita a una mobilità sostenibile, green e a impatto ambientale zero. ” ha dichiarato Michele Viale, Direttore Generale di Alstom Italia e Presidente e AD di Alstom Ferroviaria.