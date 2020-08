Rush finale di ENI ed Enel che trascinano il Ftse Mib a oltre +2%

Titta Ferraro 24 agosto 2020 - 16:58

MILANO (Finanza.com)

Ulteriore accelerazione a fine giornata per Piazza Affari sulla scia della positività di Wall Street. IL Ftse Mib segna oltre +2% a 20.094 punti. Il risk-on sui mercati è alimentato dall’ottimismo susseguente all’annuncio dell'approvazione di emergenza della FDA di un trattamento al plasma sanguigno per Covid. Inoltre, l'amministrazione Trump starebbe accelerando sul fronte vaccino. Da un rapporto del Financial Times emerge che il presidente Usa vorrebbe aggirare i normali standard normativi statunitensi per accelerare un vaccino sperimentale dal Regno Unito da utilizzare in America prima delle elezioni presidenziali di novembre.Molto bene Eni che sale del 3,7% a 8,162 euro, sostenuta dall’intonazione positiva del petrolio. Tra le big di Piazza Affari viaggia sui massimi di giornata anche Enel a +2,22% a 7,9 euro, guidando la giornata molto positiva di tutto il settore delle utility.