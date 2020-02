Rush di Mediobanca, Del Vecchio prepara nuovo blitz per salire nel capitale

Titta Ferraro 7 febbraio 2020 - 09:21

MILANO (Finanza.com)

Leonardo Del Vecchio pronto a un nuovo blitz in Mediobanca. Il rumor di stamattina diffuso da Bloomberg News parla di colloqui informali tra funzionari della Banca d'Italia e della Bce con i rappresentanti del fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio, su una richiesta preliminare di aumentare la propria partecipazione in Mediobanca.Del Vecchio al momento risulta titolare del 9,89% del capitale della banca di Piazzetta Cuccia e necessitĂ del via libera delle autoritĂ per superare la soglia del 10%.Il titolo Mediobanca sale di quasi il 2% a 9,60 euro.