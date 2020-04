Rumor: fondo sovrano Arabia Saudita fa shopping di quote colossi oil Europa, Eni inclusa

Laura Naka Antonelli 9 aprile 2020 - 13:36

MILANO (Finanza.com)

Eni sotto i riflettori, dopo le indiscrezioni di Bloomberg e Dow Jones, secondo cui il fondo sovrano dell'Arabia Saudita avrebbe acquisito partecipazioni del valore di 1 miliardo di dollari nelle principali società petrolifere europee che includono Eni, Equinor, Royal Dutch Shell, Total.Le quote sono state acquistate - segnala Mediobanca Securities nella sua nota odierna, riportando i rumor - dal fondo Public Investment Fund (PIF) direttamente sul mercato, nelle ultime settimane.Il fondo sovrano, si legge ancora, potrebbe inoltre "continuare a rastrellare le azioni".Secondo le indiscrezioni, il PIF "avrebbe acquistato una partecipazione di 200 milioni di dollari nella norvegese Equinor, mentre non sono noti i dettagli sulle quote rilevate in Royal Dutch Shell, Total ed Eni".Gli analisti di Mediobanca Securities commentano i rumor affermando che "non è ancora chiaro se le partecipazioni rilevate nei principali gruppi petroliferi europei seguano una strategia o se si tratti semplicemente di una mossa opportunistica, lanciata dall'Arabia Saudita per trarre vantaggio dal collasso dei prezzi del petrolio" dovuto alla guerera dei prezzi tra l'Arabia Saudita stessa e la Russia e al collasso della domanda. a causa del lockdown e dunque all'economia finita in quarantena, a causa della pandemia coronavirus.Il titolo Eni sale alle 13.28 di oltre +1%, a 9,41 euro. Gli analisti di Mediobanca Securities hanno un rating "outperform" sul titolo, con target price a 16,50 euro.