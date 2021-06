Rumor Mps: sostituzione ceo Bastianini, Tesoro pensa a ex ad Ubi Victor Massiah

Laura Naka Antonelli 28 giugno 2021 - 13:42

Il Corriere della Sera riporta indiscrezioni secondo cui il Tesoro, maggiore azionista di Mps con una quota pari al 64%, potrebbe decidere di sostituire l'attale ceo Guido Bastianini con l'ex numero uno di Ubi, Victor Massiah.Nei giorni scorsi un articolo de La Stampa aveva riportato che il Tesoro stava pensando a una nuova figura per sostituire Bastianini.Sempre nei giorni scorsi l'agenzia di stampa Bloomberg scriveva come il Mef stesse considerando l'opzione di offrire ulteriori agevolazioni fiscali a UniCredit, oltre a fornire altri espedienti necessari per allontanare lo spettro dei rischi legali, per convincere Andrea Orcel e Piazza Gae Aulenti ad accollarsi il Monte di Stato.Il titolo UniCredit è sotto pressione con un calo dell'1,4%, mentre Mps è praticamente ingessata.