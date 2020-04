Rumor Leonardo: incertezza su nomine vertici, ecco chi potrebbe prendere il posto dell'AD Profumo

Laura Naka Antonelli 16 aprile 2020 - 15:37

MILANO (Finanza.com)

Così Equita SIM commenta in una nota i rumor riportati oggi dal Sole 24 Ore:"Secondo il Sole24Ore il Governo starebbe ancora valutando eventuali cambiamenti ai vertici di Leonardo. Tra i nomi citati per la posizione di CEO nel caso in cui Profumo non venisse confermato ci sarebbero anche Giordo (attuale responsabile della divisione navi militari di Fincantieri ed ex responsabile della divisione aeronautica di Leonardo), Altavilla (ex responsabile Emea di FCA), un nome già circolato nei giorni scorsi Caio (presidente di Saipem con esperienza anche in Avio) e Mariani (responsabile del marketing in Leonardo). Una decisione dovrebbe essere presa entro pochi giorni". Alle 15.33 il titolo sale sul Ftse Mib dello 0,72%, a 6,728 euro. Equita SIM ha un rating "buy" su Leonardo, con target price a 12,5 euro.