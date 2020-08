Rumor FCA: 'in trattative con governo Usa per richiamare fino a 1 milione veicoli'

Laura Naka Antonelli 6 agosto 2020 - 15:37

MILANO (Finanza.com)

"FCA sta lavorando con il governo americano per richiamare fino a 1 milione di veicoli con motori Tigershark da 2,4 litri, in quanto eccedenti i limiti stabiliti sulle emissioni (inquinanti)". E' quanto si legge in una nota di Mediobanca Securities, che fa riferimento ad alcune indiscrezioni riportate da Bloomberg. Nel prendere visione di un documento di Fiat Chrysler depositato presso la Sec, Bloomberg ha precisato che "i motori risalgono almeno al 2013 e che sono stati installati in diverse Jeep così come in alcune auto".