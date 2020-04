Rumor Bce: valuta junk bond come garanzie, sotto pressione per misure a sostegno BTP

Laura Naka Antonelli 22 aprile 2020 - 07:49

MILANO (Finanza.com)

Il Consiglio direttivo della Bce starebbe valutando la possibilità di accettare junk bond a titolo di garanzia.Il Financial Times riporta inoltre in un articolo che gli investitori fanno pressione sulla Bce di Christine Lagarde affinché sostenga i titoli di stato italiani, dopo che i tassi sui BTP decennali sono tornati questa settimana al di sopra del 2%, per la prima volta in un mese, e lo spread BTP-Bund si è allargato fin oltre quota 260.rimane sotto pressione