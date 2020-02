Rumor Atlantia: famiglia Benetton vuole mettere sul mercato Autostrade

Laura Naka Antonelli 17 febbraio 2020 - 07:49

Finanza.com

Atlantia pronta a mettere sul mercato Autostrade? E' quanto emerge da un articolo pubblicato oggi sul Fatto Quotidiano. Così si legge: la famiglia Benetton "si sarebbe decisa a spingere la holding Atlantia a mettere sul mercato una quota rilevante di Autostrade per l'Italia (Aspi). E questo perché quello che è tuttora l'azionista di maggioranza del governo, il Movimento 5 Stelle, non ne vuole sapere di lasciare la concessione un'azienda che custodiva un ponte che si è sbriciolato, con le sue 43 vittime. Dopo mesi di trattative e bracci di ferro che non hanno portato risultati, Atlantia sarebbe intenzionata a vendere parte del suo business più redditizio. La holding controlla l'88% della concessionaria e potrebbe mettere sul mercato una cifra non superiore al 50%"."Vendonsi Autostrade", titola l'articolo scritto da Marco Franchi de 'Il Fatto Quotidiano', nel riportare le indiscrezioni. Un'operazione che sarebbe, praticamente, la resa dei Benetton.