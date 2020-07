Rumor Atlantia, Benetton pronti a cedere controllo Autostrade. Ultimatum da Conte

Laura Naka Antonelli 10 luglio 2020 - 09:17

MILANO (Finanza.com)

La famiglia Benetton sarebbe disposta a diluire il controllo su Autostrade. E' quanto anticipa il Sole 24 Ore scrivendo che i Benetton sono pronti a diluire la loro partecipazione, a patto che la discesa di Atlantia, controllata di Edizione (dei Benetton) e a sua volta primo azionista di Aspi con l'88% del capitale, "avvenga secondo uno schema preciso: innanzitutto mettendo in pista un aumento di capitale; inoltre che il socio o i soci che eventualmente faranno capolino nell'azionariato abbiano le spalle finanziariamente larghe e infine che ci sia piena condivisione rispetto all'ambizioso piano di investimenti da 14 miliardi messo a punto da Autostrade, o quantomeno che ci sia accordo unanime sulla necessità di dare una forte spinta agli interventi sulla rete".Ieri l'ultimatum del governo Conte, a seguito dell'incontro al Mit con i vertici di Atlantia e Aspi.Autostrade per l'Italia - ha intimato l'esecutivo secondo alcune fonti - ha tempo fino al prossimo weekend per formulare una nuova proposta al Governo per la risoluzione del contenzioso provocato dal crollo del Ponte di Genova, che sia soddisfacente, oppure scatterà la revoca della concessione.