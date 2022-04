Ruffini (Entrate): magazzino non riscosso supera tetto di 1100 miliardi di euro

Alessandra Caparello 7 aprile 2022 - 10:33

MILANO (Finanza.com)

Il "magazzino" del non riscosso ha sfondato il tetto di 1.100 miliardi, a seguito della sospensione dell'attività di riscossione legata alla pandemia e dell'aggiunta del magazzino della regione Sicilia ora ricompreso nel perimetro. Queste le parole del numero uno dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini in audizione alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.