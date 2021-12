Rosso: "Stiamo lavorando allo sbarco in Borsa"

Alessandra Caparello 2 dicembre 2021 - 10:18

MILANO (Finanza.com)

“Ci stiamo lavorando: si tratta di un processo obbligato per tanti motivi, serve a dare trasparenza e visibilità. Oltre a preparare il terreno per il passaggio generazionale”. Così Renzo Rosso, mister Diesel in un’intervista a La Stampa sulla quotazione in Borsa della società non chiudendo la porta a possibili nuove acquisizioni.“Non andiamo in Borsa per soldi ma è chiaro che l'arrivo di nuovi capitali ci permetterà di fare nuove acquisizioni e dare sostanza al nostro gruppo, che deve restare sostenibile sia dal punto di vista materiale che sociale” ha detto Rosso.