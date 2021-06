Roncadin smentisce interesse ad acquisire Mantua Surgelati

Titta Ferraro 28 giugno 2021 - 08:56

MILANO (Finanza.com)

Dario Roncadin, amministratore delegato di Roncadin, smentisce le ricostruzioni apparse su alcuni organi di stampa secondo le quali l'azienda friulana avrebbe in corso dallo scorso autunno trattative per l'acquisizione dell'industria alimentare Mantua Surgelati."Mai avuto alcun contatto né preso in considerazione una simile ipotesi - dice l'ad di Roncadin -. Con i nostri progetti di sviluppo siamo impegnati in molte direzioni, ma la vicenda Mantua Surgelati non è mai stata tra queste".