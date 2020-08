Roche: con Regeneron per lo sviluppo di un trattamento contro il covid

michele fanigliulo 19 agosto 2020 - 09:46

MILANO (Finanza.com)

Roche, multinazionale svizzera che opera a livello mondiale con le sue due divisioni, quella farmaceutica e quella diagnostica, sta collaborando con la società americana Regeneron Pharmaceuticals per la combinazione di anticorpi REGN-COV-2. Il trattamento ha come obiettivo di bloccare l'infettività del nuovo coronavirus Sars-Cov-2.Lo ha comunicato oggi Roche che specifica come la combinazione dei due anticorpi da parte di Regeneron è attualmente in una fase di studi clinici avanzata. Le aziende collaboreranno allo sviluppo e alla produzione di REGN-COV2. In seguito, in caso di approvazione da parte delle autorità, Regeneron distribuirà il trattamento negli Stati Uniti, mentre Roche sarà responsabile della distribuzione al di fuori degli Usa, precisa il colosso farmaceutico renano.Tramite questa collaborazione, viene aggiunto, la capacità complessiva di REGN-COV2 aumenterà di almeno tre volte e mezzo, aumentando il numero di dosi disponibili per i pazienti negli Usa e in tutto il mondo.