Roberto Speranza: "Misure restrittive fino al 13 aprile"

Alessandra Caparello 1 aprile 2020 - 10:15

MILANO (Finanza.com)

“Idati migliorano ma sarebbe un errore cadere in facili ottimismi. L'allarme non è cessato e per questo è importante mantenere fino al 13 aprile tutte le misure di limitazioni economiche e sociali e degli spostamenti individuali". Così il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso di un’informativa al Senato sull’emergenza COVID-19.