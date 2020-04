Riunione Eurogruppo, Conte: 'Mes no, eurobond sicuramente sì. D'accordo con Gualtieri'

Laura Naka Antonelli 7 aprile 2020 - 10:49

MILANO (Finanza.com)

"Mes no, eurobond sicuramente sì. Il Mes è uno strumento assolutamente inadeguato, gli eurobond sono la soluzione, una risposta seria, efficace e adeguata". Così il premier Giuseppe Conte, in vista della riunione dell'Eurogruppo di oggi, nella conferenza stampa con cui ha presentato il decreto imprese anti-coronavirus da 400 miliardi che è stato varato ieri dal governo italiano."Il Mes è uno strumento assolutamente inadeguato, gli eurobond sono la soluzione: una risposta seria, efficace, adeguata all'emergenza che stiamo vivendo. Su questo, io e il ministro Gualtieri siamo assolutamente d'accordo, anche se a volte qualche retroscenista mira a offrire una rappresentazione diversificata delle nostre posizioni".Sull'opzione coronabond (da lui appoggiata), Conte ha detto che "quando si difende il proprio Paese non si fanno calcoli, io sono convinto, lo dico con la responsabilità e la prudenza che mi contraddistingue, che la storia è con noi, e vedremo alla fine la storia quale piega prenderà".