Risultati definitivi delle Opa su azioni ordinarie e risparmio di Italiaonline

simone borghi 18 settembre 2019 - 09:00

MILANO (Finanza.com)

Sunrise Investments ha raggiunto quota 98,14% del capitale sociale ordinario di Italiaonline e quota 23,84% del totale delle azioni di risparmio di Italiaonline. Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana, si è concluso al termine della seduta dello scorso 12 settembre. Il pagamento del corrispettivo dell’offerta sulle azioni ordinarie, pari a 2,82 euro avverrà il 18 settembre 2019. Nello stesso giorno ci sarà anche il pagamento per le azioni di risparmio, pari a 880 euro. Dato che Sunrise Investments ha superato la soglia del 95% del capitale di Italiaonline, dovrà procedere con la procedura congiunta (squeeze-out) e il delisting.Nel caso in cui si verificasse una scarsità del flottante tale da non assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni di risparmio, Borsa Italiana potrebbe disporre la sospensione e/o la revoca dalla quotazione delle azioni di risparmio, tenuto conto del controvalore complessivo del loro flottante residuo all’esito dell’offerta sulle azioni di risparmio.