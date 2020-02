Risparmio gestito registra 17,7 mld nell'ultimo trimestre 2019. Patrimonio supera i 2.300 mld

Alessandra Caparello 18 febbraio 2020 - 14:32

MILANO (Finanza.com)

Nell’ultimo trimestre del 2019, l’industria del risparmio gestito registra 17,7 miliardi di euro di sottoscrizioni nette, di cui 7,3 miliardi sono stati raccolti dalle gestioni collettive e 10,3 miliardi sono entrati nelle gestioni di portafoglio. Così rivela Assogestioni secondo cui nell’intero 2019 il sistema ha totalizzato flussi in ingresso per 76,7 miliardi.Il patrimonio gestito ammonta complessivamente a 2.306 miliardi e raggiunge un nuovo massimo storico. Nelle gestioni collettive sono investiti 1.135 miliardi, pari al 49% delle masse totali, mentre la quota rimanente è impiegata nelle gestioni di portafoglio (1.171 miliardi). Oltre cinque miliardi di raccolta per i fondi aperti nel 4° trimestre 2019 sotto la spinta dei fondi di lungo termine (+8,5 miliardi). Nel periodo di rilevazione, i risparmiatori italiani hanno indirizzato le proprie preferenze verso i prodotti obbligazionari (+5,2 miliardi), gli azionari (+3,2 miliardi) e i bilanciati (+2 miliardi).