Risparmio gestito: raccolta balza oltre quota 6 mld a luglio, nuovo record per il patrimonio gestito

Daniela La Cava 14 settembre 2021 - 11:24

MILANO (Finanza.com)

Fondi protagonisti del mese di luglio. Stando ai dati diffusi stamattina da Assogestioni che ha pubblicato la 'Mappa del risparmio gestito', con circa 7 miliardi di euro di raccolta hanno portato l’industria del risparmio gestito a totalizzare 6,4 miliardi di sottoscrizioni. I flussi entrati nel sistema da inizio anno ammontano complessivamente a 57,7 miliardi. Grazie all’effetto combinato della raccolta e dell’attività di gestione, il patrimonio gestito ha messo a segno un nuovo record storico a 2.545 miliardi. Il 51% delle masse è investito in fondi aperti e chiusi, mentre la quota restante è impiegata nelle gestioni di portafoglio.A luglio tutte le macrocategorie dei fondi aperti hanno registrato sottoscrizioni. I risparmiatori italiani hanno favorito in particolare i prodotti bilanciati (+2,2 miliardi), gli obbligazionari (+1,9 miliardi) e i monetari (+1,7 miliardi).Numeri che arrivano alla vigilia del Salone del Risparmio 2021, in programma dal 15 al 17 settembre a Milano presso il MiCo (Via Gattamelata – Gate 16). L’evento, punto di riferimento per l’industria del risparmio gestito, è intitolato “Da risparmiatore a investitore: la liquidità per costruire nuovi mondi” e costituisce un’occasione di dialogo e condivisione di idee per analizzare l’andamento e le sfide del settore.