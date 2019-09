Risparmio gestito, la svolta di Kairos: «Possibili acquisizioni in Italia» (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 3 settembre 2019 - 07:45

MILANO (Finanza.com)

Risparmio gestito: La svolta di Kairos: «Possibili acquisizioni in Italia». Così il Sole 24 Ore, dopo l'incontro a Milano con la stampa, "per fare il punto della situazione sulle nuove strategie", di "Yves Robert-Charrue, responsabile Europa di Julius Baer, nonché presidente di Kairos".Il manager, riporta il quotidiano finanziario, ha affermato che "nell'ambito del consolidamento in atto all'interno del settore risparmio in Italia «saremo attivamente alla ricerca di persone, talenti per lo sviluppo delle attività di wealth management o della Sgr, ma anche business e se ci saranno opportunità per eventuali acquisizioni le valuteremo».Julius Baer, ha sottolineato, "intende «crescere in Italia, come anche sugli altri mercati dove è presente e si sta rafforzando, per esempio Germania, Regno Unito e Spagna". Ancora, "abbiamo valutato tutte le opzioni e sondato anche il mercato, ma adesso siamo convinti che Julius Baer sia il miglior proprietario possibile di Kairos perché ci permetterà di consolidare la nostra posizione nel mercato italiano del wealth management, che resta uno dei più attrattivi".