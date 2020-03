Risparmio gestito in tilt: stop al ribasso per Azimut, Banca Generali, Fineco e Poste

Titta Ferraro 10 marzo 2020 - 15:55

MILANO (Finanza.com)

Fioccano le vendite sui titoli del risparmio gestito. Dopo una prima parte di giornata in buon rialzo, il settore paga dazio all'interno di una Piazza Affari che ha invertito la rotta sui timori dell'arrivo di nuove misure restrittive, in particolare la chiusura totale delle attività in Lombardia e Veneto (tranne servizi essenziali quali farmacie e supermercati).Stop per eccesso di ribasso per Banca Generali che al momento dello stop cedeva il 3,63% a 21,78 euro. Eccesso di ribasso sul prezzo di controllo anche per Azimut (-4,81% a 14,03 euro), così come Poste Italiane che cede oltre il 4%. Calo del 3,99% per Fineco.