Risparmio gestito: gennaio in flessione, nuovi massimi per il patrimonio gestito

simone borghi 26 febbraio 2020 - 11:44

MILANO (Finanza.com)

Gennaio si chiude in flessione per 4,7 miliardi di euro. Il sistema registra flussi netti in uscita sia dalle gestioni collettive (-2,1mld) che dalle gestioni di portafoglio (-2,5mld).Il patrimonio complessivamente gestito dall’industria sale fino a raggiungere i 2.321 mld di euro e mette a segno un nuovo massimo storico. Circa 1.186 miliardi, pari al 51% degli Aum (Asset under management) sono investiti nelle gestioni di portafoglio; 1.135 miliardi, che corrispondono al 49% degli asset, sono impiegati nelle gestioni collettive.Il dato di raccolta di gennaio risente in particolare del trasferimento da parte del gruppo Credem di un mandato di gestione infragruppo delle polizze assicurative Unit Linked da Euromobiliare a Credemvita. L'operazione comporta l'uscita dal perimetro della rilevazione Assogestioni di circa 3 miliardi di euro, registrati in diminuzione del patrimonio gestito e come raccolta netta negativa. Il fenomeno non è collegato a disinvestimenti della clientela: le succitate masse restano all'interno del gruppo Credem.Tra i fondi aperti, le sottoscrizioni si sono indirizzate verso i prodotti bilanciati (+649 miliardi).