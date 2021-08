Risparmio gestito, crescita record nel primo semestre 2021: raccolta oltre i 51 mld

Luca Losito 31 agosto 2021 - 11:46

MILANO (Finanza.com)

Il 2021 procede a ritmi record per il risparmio gestito in Italia. Nei primi sei mesi del 2021 infatti sono stati superati i 51 miliardi di raccolta, registrando così il miglior risultato da 4 anni a questa parte. I numeri sono emersi dal report realizzato da Assogestioni, che da un lato ha analizzato i risultati del secondo trimestre 2021 e dall'altro ha tirato le somme sull'andamento generale nel primo semestre dell'anno.I dati hanno certificato il grande fermento e la voglia di investire da parte dei risparmiatori, che desiderano mettersi definitivamente alle spalle la crisi finanziaria scaturita nel 2020 con la pandemia globale.Dunque le sottoscrizioni registrate dal sistema nel 2° trimestre 2021 ammontano a 21,5 mld di euro, grazie soprattutto ai fondi aperti che hanno contribuito per circa 17 mld. È positiva anche la raccolta delle gestioni di portafoglio per oltre 3 mld, spinta dai flussi entrati nelle GP retail (+2,8 mld). Dati che hanno portato, come anticipato in apertura, il saldo dei primi sei mesi dell’anno a superare i 51 mld. Il risparmio gestito ha messo così a segno il miglior semestre dal 2017.