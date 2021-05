Risparmio gestito: ad aprile raccolta netta tocca i 5 miliardi, patrimonio gestito si attesta a 2.459 miliardi

Alessandra Caparello 27 maggio 2021 - 11:51

MILANO (Finanza.com)

Il risparmio gestito ad aprile è nel segno dei fondi aperti con oltre 4 miliardi di euro disottoscrizioni nette hanno contribuito in misura determinante alla raccolta dell’industria cheha raggiunto i 5 miliardi grazie anche all’apporto dei mandati (+804 mln). Così nella consueta Mappa mensile del Risparmio gestito di Asspgestioni secondo cui, da inizio anno il settore ha richiamato circa 35 mld di flussi.Nuovo record storico per gli asset investiti nei fondi aperti che sono arrivati a sfiorare i 1.184mld.Il patrimonio gestito dall’industria si è attestato a 2.459 miliardi e tra i fondi aperti, la raccolta si è concentrata in particolare sui prodotti bilanciati (+2,3 mld) e sugli azionari (+1,9 mld), seguiti dagli obbligazionari (+484 mln) e dai monetari (+447 mln).