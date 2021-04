Risparmio gestito: a marzo raccolta vicino ai 9 miliardi, nuovo massimo storico per il patrimonio a 2445 mld

Alessandra Caparello 28 aprile 2021 - 11:39

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di marzo l’industria del risparmio gestito sorride con afflussi per 8,9 miliardi di euro e raccolta netta da inizio anno a 23,5 miliardi. Così emerge dalla consueta mappa dell’Ufficio studi di Assogestioni rivelando che il patrimonio gestito tocca un muovo massimo storico, ammontando alla fine del terzo mese del 2021 a 2445 miliardi.I dati mostrano inoltre come l’atteggiamento degli investitori a marzo si sia mantenuto propenso al rischio. Tra i fondi di lungo termine si confermano, infatti, al primo posto per raccolta gli azionari (+2,9 miliardi), seguiti dai bilanciati (+1,8 miliardi) e dagli obbligazionari (+1,3 miliardi). Una tendenza riscontrabile in simili proporzioni anche da inizio anno, con la raccolta netta sui fondi azionari che si avvicina agli 8,5 miliardi. spingere la raccolta le gestioni collettive ed in particolare i fondi aperti, con flussi netti positivi pari a 7,5 miliardi, dato migliore da giugno 2017, su 8,9 complessivi.