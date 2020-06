Risparmio gestito: a maggio il sistema mette a segno una raccolta netta di 5,4 miliardi

Alessandra Caparello 24 giugno 2020 - 12:25

MILANO (Finanza.com)

Raccolta netta di 5,4 miliardi di euro a maggio per il risparmio gestito come rende noto Assogestioni. Dopo i dati positivi di aprile con 2 miliardi di euro di raccolta complessiva e 5,7 miliardi di raccolta dei fondi aperti, a maggio le Sgr confermano il trend di ripresa del settore del risparmio gestito con una raccolta netta di 5,4 miliardi – di cui 3 riferiti ai fondi aperti – che permette di ridurre i deflussi complessivi da inizio anno a 4,5 miliardi.Bene anche il patrimonio totale che risulta in crescita a 2.210 miliardi a maggio (+1,5% su aprile, +3% su marzo), sia grazie al saldo tra nuova raccolta e riscatti sia alla ripresa delle quotazioni di mercato. Andando nel dettaglio, per quanto riguarda le macrocategorie dei fondi aperti queste mostrano afflussi verso gli azionari (3 miliardi), gli obbligazionari (340 milioni) e i bilanciati (246 milioni). Deflussi per i monetari (-653 milioni), i flessibili (-66 milioni) e i fondi hedge (-20).Dopo i deflussi di aprile tornano in terreno positivo le gestioni di portafoglio (2,2 miliardi, di cui 1,8 miliardi afferenti alle istituzionali e 348 milioni a quelle retail).