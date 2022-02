Risparmio gestito: a gennaio i fondi aperti raccolgono 5,3 miliardi di euro

Alessandra Caparello 28 febbraio 2022 - 11:37

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di gennaio l’industria del risparmio gestito ha raccolto 4,3 miliardi di euro sotto la spinta dei fondi aperti che chiudono il primo mese del 2022 con un saldo positivo di 5,3 miliardi, equamente distribuito fra fondi monetari (+2,6 mld) e di lungo termine (2,7 mld).Così la mappa trimestrale del risparmio gestito di Assogestioni secondo cui a livello di categorie i risparmiatori hanno indirizzato le proprie preferenze in particolare sui fondi azionari (+2,6 mld) e sui bilanciati (+1,9 mld). Il patrimonio gestito a fine gennaio si è attestato a 2.551 miliardi per effetto della flessione dei mercati che l’Ufficio studi quantifica in circa un punto e mezzo percentuale. La quota prevalente degli asset, 1.328 miliardi (pari al 52% del totale), è impiegata in fondi aperti e chiusi. Gli investimenti nelle gestioni di portafoglio ammontano a 1.223 miliardi.