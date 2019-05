Risparmio gestito: Assogestioni, la raccolta dei Pir è ferma nel I trimestre

Valeria Panigada 21 maggio 2019 - 11:48

MILANO (Finanza.com)

L'industria del risparmio gestito ha evidenziato nel primo trimestre dell'anno una raccolta netta di 55,5 miliardi di euro, che ha portato il patrimonio a nuovi massimi storici pari a 2.161 miliardi. E' ciò che emerge dall'ultimo rapporto di Assogestioni, precisando che il risultato di raccolta in buona parte è generato dall'ingresso nel perimetro del risparmio gestito di circa 53 miliardi di euro per effetto di un'operazione di caratterestraordinario posta in essere all'interno del gruppo Poste Italiane. Le preferenze dei sottoscrittori si sono rivolte verso i prodotti Obbligazionari (+2,2 miliardi), i Monetari (+1,4 miliardi) e i Bilanciati (+567 milioni). Ferma invece la raccolta dei Pir.