Risparmio gestito: Anima vola a Piazza Affari dopo promozione di Goldman Sachs

Alessandra Caparello 4 giugno 2019 - 16:25

MILANO (Finanza.com)

Guadagna terreno a Piazza Affari il titolo Anima che al momento segna oltre il 5 per cento dopo la promozione di Goldman Sachs secondo cui il titolo della società di risparmio gestito è “buy”. “Abbiamo iniziato la copertura delle società europee di gestione del risparmio con un 'Buy' su Anima, ritenendo che le azioni abbiano un potenziale di rivalutazione attorno al 29%”, così hanno scrittogli analisti di Goldman che hanno raccomandato di acquistare anche le azioni di Dws e Ashmore, mentre hanno consigliato cautela ('Neutral' ) su Amundi, Schroders, Man Group e Partners Group. “Non appena il mercato del risparmio gestito si stabilizzerà, la rete distributiva sulla quale si appoggia Anima genererà unacrescita positiva a livello organico attorno all'1%”.Nell'industria del risparmio gestito, GS ritiene che in futuro avranno un ruolo sempre più forte i fondi passivi rispetto a quelli attivi. “Stimiamo che in Europa raggiungeranno circa la metà della gestione del risparmio azionario entro il 2025, dall'attuale 30% circa, e sui bond il 25% dall'attuale 13%” affermano gli esperti. “Riteniamo che le dimensioni rimarranno la chiave di volta dell'industria” hanno aggiunto, sottolineando che Amundi, Anima e Schroeder sono in pole position per giocare un ruolo attivo nel consolidamento del settore.