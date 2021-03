Risparmio gestito: Anima e Banca di Credito Popolare sottoscrivono accordo quinquennale

Alessandra Caparello 10 marzo 2021 - 11:38

MILANO (Finanza.com)

Anima Sgr ha sottoscritto un accordo con Banca di Credito Popolare nel settore del risparmio gestito, con una durata di cinque anni, rinnovabile. L’accordo, si legge in una nota, si inserisce nella strategia del Gruppo Anima di rafforzare gli investimenti sui partner distributivi a maggior potenziale e, in linea con gli indirizzi strategici della BCP, ha l’obiettivo di sviluppare ulteriormente le attività di risparmio gestito in collaborazione con la Banca che al 31 dicembre 2020 contava 62 filiali, quasi tutte in Campania. La partnership prevede a tal fine che Anima possa supportare alcune attività di marketing e commerciali sulla rete delle 62 filiali della Banca, a sostegno dell’attività di collocamento. Fra queste, particolare attenzione sarà posta alle attività di formazione messe a disposizione da ANIMA attraverso Accademia Anima e finalizzate alla valorizzazione e professionalizzazione della rete dei consulenti della Banca.