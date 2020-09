Risparmio gestito: +3,5 mld raccolta a luglio, gruppo Intesa Sanpaolo in testa

Titta Ferraro 9 settembre 2020 - 12:54

MILANO (Finanza.com)

A luglio l’industria del risparmio gestito mette a segno una raccolta netta positiva di 3,5 miliardi di euro. I flussi netti totali da inizio anno salgono così a 2,77 miliardi. E' quanto emerge dalla Mappa del Risparmio Gestito di luglio 2020 pubblicata da Assogestioni. Il patrimonio del settore, sostenuto dalle nuove sottoscrizioni e dall’effetto dell’attività di gestione, è cresciuto di 21 miliardi rispetto al mese precedente a 2.287 miliardi.La raccolta del mese è equamente distribuita fra gestioni individuali (1,7 miliardi) – che tornano ad attrarre flussi dagli istituzionali – e collettive (1,8 miliardi).I fondi aperti hanno raccolto 1,6 miliardi, con i prodotti di lungo termine che hanno totalizzato flussi in entrata per 2,8 miliardi.I maggiori flussi hanno riguardato gli azionari (+2 miliardi), seguiti da obbligazionari (+1,3 miliardi) e sui bilanciati (+404 milioni).Il Gruppo Intesa Sanpaolo risulta primo per raccolta netta nel mese con 1.051,4 milioni di euro grazie al contributo di Eurizon con 491,8 milioni di euro e Fideuram Investimenti con 559,6 milioni di euro.