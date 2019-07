Risparmio, Mediolanum in campo: «Pronti a valutare aggregazioni» (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 11 luglio 2019 - 08:33

MILANO (Finanza.com)

Banca Mediolanum pronta alle aggregazioni. Lo annuncia Massimo Doris nel corso di un'intervista rilasciata al Sole 24 Ore, da cui emerge l'intenzione di "aprire la strada a un'ipotetica operazione straordinaria nell'ambito del settore del risparmio gestito italiano", con Banca Mediolanum pronta a «giocare il ruolo di aggregatore».«Quando si presenterà la possibilità di acquisire una rete di promotori in Italia ci siederemo al tavolo e la valuteremo», ha detto Doris.Doris precisa come «il nostro obiettivo principale resti la crescita organica e su questa strada intendiamo continuare». "L'idea dell'espansione si fa però probabilmente spazio in un'industria in pieno fermento e dove «crescere è importante perché occorre effettuare investimenti continui e la dimensione aiuta".