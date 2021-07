Risiko banche, Visco (Bankitalia): 'seguiamo processo senza guidare esito, valutiamo soluzioni a crisi banche medie-grandi dimensioni'

Redazione Finanza 6 luglio 2021 - 12:20

MILANO (Finanza.com)

"Le difficoltà indotte dalla pandemia acuiscono le pressioni sul settore bancario, spinto – in Italia come altrove – a rivedere i modelli di attività per renderli più sostenibili e adeguati ai profondi cambiamenti in atto. A queste sfidegli intermediari stanno rispondendo anche attraverso piani di ristrutturazione e possibili operazioni di aggregazione. Seguiamo da vicino questo processo, anche nell'ambito dell'Eurosistema, non certo per guidarne l'esito secondo programmi prestabiliti, ma per assicurare che esso conduca a intermediari più solidi e, quindi, maggiormente in grado di sostenere l'economia e favorirne il ritorno suun sentiero di crescita elevata e duratura". Così il governatore di Bankitalia Ignazio Visco, nel suo intervento all'Assemblea annuale dell'Abi (Associazione bancaria italiana), in riferimento al processo del risiko delle banche (spesso costellato, c'è da dire, più da rumor che da dati di fatto).Visco ha continuato:"Allo stesso modo, siamo impegnati nella valutazione delle possibili soluzioni ai casi di crisi che riguardano alcuniintermediari di medie-grandi dimensioni, attualmente alle prese con processi di recupero e risanamento che le difficili condizioni economiche sperimentate negli ultimi anni hanno contribuito a rendere ancora meno agevoli".