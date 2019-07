Riserve auree: Bankitalia è quarta a livello mondiale con 2452 tonnellate. Prima in Ue è la Bundesbank

Alessandra Caparello 25 luglio 2019 - 16:36

MILANO (Finanza.com)

A livello europeo, gli attivi di bilancio della Banca d’Italia (rispetto al 2008) sono cresciuti a ritmi più elevati rispetto alle altre banche centrali. La Banca d’Italia possiede, infine, la quarta riserva d’oro a livello mondiale (2.452 tonnellate), mentre in Europa lo scettro spetta alla Deutsche Bundesbank (3.370) e su scala globale alla FED (8.133,5). Così emerge nell'annuale indagine sui principali istituti di credito internazionali a firma dell'area studi di Mediobanca.Nel periodo 2008-2018 la Banca Centrale Europea (Eurosistema) ha segnato un ammontare di totale attivo più elevato (€4.702 mld) rispetto alla Bank of Japan (€4.426 mld) e alla Federal Reserve (€3.544 mld). Allo stesso tempo la BCE ha fatto registrare anche il tasso di crescita di titoli in portafoglio maggiore (1.069%) rispetto alla FED (794,3%) e alla BOJ (731,3%)