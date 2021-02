Risanamento spicca il volo in Borsa (+11%) con Olimpiadi: siglata intesa per progetto Milano Santa Giulia

Redazione Finanza 17 febbraio 2021 - 14:03

MILANO (Finanza.com)

Pioggia di acquisti a Piazza Affari per il titolo Risanamento che viaggia in rialzo di oltre l'11% a 0,0639 euro (massimo intraday a 0,066 euro). Milano Santa Giulia, Regione Lombardia, comune di Milano, Città Metropolitana di Milano hanno comunicato che ieri è stato firmato il protocollo di intesa tra le parti per l’approvazione del progetto di Milano Santa Giulia all’interno del quale è prevista la realizzazione dell’Arena, che ospiterà le competizioni maschili di hockey sul ghiaccio e la cerimonia di apertura delle competizioni paralimpiche durante i Giochi di Milano Cortina 2026.L’accordo, si legge nel comunicato, impegna la Regione, il Comune e la Città Metropolitana di Milano ad assicurare l’adozione dei provvedimenti di propria competenza necessari a consentire l’approvazione del progetto e quindi la realizzazione dell’Arena e delle infrastrutture connesse che ospiteranno gli eventi olimpici. Milano Santa Giulia si impegna a finalizzare un accordo con l’operatore per la gestione dell’Arena, comprensivo dell’impegno della messa a disposizione dell’impianto in piena funzionalità per tutti gli usi previsti dalla garanzia, nel rispetto del cronoprogramma e in conformità agli standard tecnici previsti dal Comitato Olimpico Internazionale e dalle competenti federazioni sportive, per opere di tale natura. “Siamo estremamente contenti della sottoscrizione del Protocollo di Intesa che rende concreto il percorso di approvazione della variante e quindi anche dell’Arena che diventerà un luogo chiave di una delle più grandi manifestazioni sportive che l’Italia ospiterà nei prossimi anni”, ha commentato Davide Albertini Petroni, Direttore Generale di Risanamento.