Risanamento: firmano atto integrativo accordo per la riqualificazione Milano Santa Giulia

Daniela La Cava 18 maggio 2021 - 13:27

MILANO (Finanza.com)

Risanamento ha annunciato che la controllata Milano Santa Giulia, Esselunga, Regione Lombardia e Comune di Milano hanno firmato ieri l’atto integrativo dell’accordo di programma per la riqualificazione urbana delle aree di Milano Santa Giulia, accordo essenziale per il completamento dell’iter urbanistico della Variante.L'obiettivo dell'intesa è definire, sotto i profili urbanistico e ambientale, tutti i contenuti del progetto di riqualificazione urbana delle aree di Milano Santa Giulia (cui verrà data esecuzione una volta ottenuta l’approvazione della Variante) mediante la programmazione e l’attuazione coordinata di un insieme di interventi di interesse pubblico oltre che di nuove funzioni urbane strategiche, come il Pala Italia Santa Giulia, impianto destinato a ospitare le competizioni maschili di hockey su ghiaccio e la cerimonia di apertura delle competizioni paralimpiche durante i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.La Variante comprende insediamenti integrati tra retail urbano, residenziale, terziario e direzionale, oltre all’Arena, le reti tecnologiche di urbanizzazione, le opere stradali necessarie per il corretto assetto viabilistico all’interno dell’ambito urbano e un parco pubblico per una superficie complessiva di mq. 360.000 circa.Intanto a Piazza Affari il titolo Risanamento viaggia in rialzo, mostrando un +3,5% circa.