Rinvio sui conti, ultima trattativa da 1-2 miliardi con Bruxelles (Il Sole 24 Ore)

27 giugno 2019

MILANO

Non sono state ancora colmate le distanze tra il piano anti-deficit proposto dal Mef di Tria per sventare la procedura di infrazione Ue e le richieste che arrivano da Bruxelles. E' quanto riporta il Sole 24 Ore, anticipando che sia il premier Giuseppe Conte che il ministro Giovanni Tria cercheranno di trovare un accordo in occasione del G20 di Osaka, Giappone, che parte oggi per concludersi nella giornata di sabato."Al netto delle incognite politiche italiane. Perché il tratto di strada ancora da colmare non supererebbe gli 1-2 miliardi, nonostante il carattere non strutturale di molti degli aggiustamenti messi sul piatto dall'Italia, a partire dai dividendi delle partecipate e dagli 1,25 miliardi in arrivo dal gruppo Kering dopo la maxi-operazione di lotta all'evasione condotta dalla Procura di Milano(..) La decisione della commissione è attesa per martedì prossimo, 2 luglio, in vista del sigillo Ecofin del 9".