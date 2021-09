Rinnovabili: pubblicati i risultati dell'ultima asta. Tra le più esposte Erg, Falck, Alerion, Enel, a2a, Iren

Alessandra Caparello 29 settembre 2021 - 10:09

Pubblicati i risultati dell’ultima asta da parte del regolatore. Notizia positiva secondo Equita per il settore renewabes, sebbene l’asta abbia ancora registrato un basso livello di aggiudicazione, l’ammontare dei progetti assegnati è cresciuto significativamente anche grazie ai primi progetti di repowering presenti nel tender (aggiudicati ad ERG).Nel dettaglio sono stati assegnati circa 820 MW di progetti (i cui 627.9 per i grandi impianti in asta e 192.7 per i piccoli progetti a registro) rispetto alla richiesta nazionale di 3300 MW (che somma tuttavia tutti gli impianti non aggiudicati nelle aste precedenti). Il tasso di aggiudicazione è quindi in forte crescita al 23% (rispetto al 5% precedente). Il prezzo di aggiudicazione, continua Equita, è molto elevato tra i 62-65 €/MWh, con offerte di ribasso minime rispetto alla base d’asta (70 €/MWh -5%) prossimo quinquennio nelle prossime settimane. “Ci attendiamo una maggiore frequenza nelle aste e meccanismi facilitatori per la partecipazione delle tecnologie (semplificazioni autorizzative)” concludono gli esperti della Sim milanese secondo cui tra le più esposte al settore sono Erg, Falck, Alerion, Enel, a2a, Iren.