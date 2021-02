Rincari prezzi benzina e diesel, un pieno costa oltre 5 euro in più rispetto a tre mesi fa

Titta Ferraro 16 febbraio 2021 - 13:37

MILANO (Finanza.com)

Dai dati settimanali del ministero dello Sviluppo Economico emerge una nuova salita dei prezzi dei carburanti, attestandosi a 1,50 euro al litro per la benzina e 1,373 euro per il gasolio."Ormai sono inarrestabili i rincari dei carburanti, iniziati a metà novembre. In una sola settimana un pieno da 50 litri è aumentato di 58 cent per la benzina e 61 per il gasolio. In 3 mesi esatti, dal 16 novembre ad oggi, c'è stata un'infiammata dei prezzi dell'8,3% per la benzina e del 9,4% per il gasolio. In valore assoluto si tratta di 11,5 cent al litro per la benzina e 11,8 cent al litro per il gasolio. Su un pieno di 50 litri l'aggravio è di 5 euro e 75 cent per la benzina e 5 euro e 88 cent per il gasolio. Su base annua è pari ad un incremento di spesa per autovettura pari a 138 euro all'anno per la benzina e 141 euro per il gasolio" afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori.