Rincari e bollette: nasce Sportello Ripartenza, servizio di consulenza gratuito per far quadrare i conti

Redazione Finanza 4 maggio 2022 - 12:40

MILANO (Finanza.com)

La crisi pandemica prima e il boom dei prezzi al dettaglio dopo, con i rincari generalizzati e la stangata delle bollette, rischiano di mettere in difficoltà economica centinaia di migliaia di famiglie in Italia. Per far fronte a questa nuova situazione di crisi, le associazioni CONSUMERISMO No profit e UMPR lanciano oggi lo “Sportello Ripartenza”, dove professionisti del risparmio che compongono i variegati team di lavoro, iscritti all’Albo professionale detenuto dall’OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari), offriranno un servizio del tutto gratuito volto ad orientare le persone a ritrovare l’equilibrio delle proprie scelte economiche e le giuste priorità tra i propri obiettivi di vita.Nello specifico lo “Sportello Ripartenza” offrirà un intero team di esperti che metteranno volontariamente e gratuitamente a disposizione le loro competenze e conoscenze per orientare chi è alle prese con situazioni debitorie difficili, da cui non sa come uscire (le rate di mutui e/o pagamenti dovuti a impegni presi in passato);deve ricalcolare entrate e spese personali e/o familiari in qualche modo generate o venute a mancare (a causa della perdita del lavoro o alla riconversione dell’attività).È in notevole aumento, infatti, la fascia di popolazione che vive un disagio economico mai provato prima – spiegano Consumerismo e UMPR - In queste condizioni risulta improvvisamente difficile soddisfare ogni tipo di bisogno, perfino quello più facile da raggiungere, al punto che oggi occorre stringere la cinghia e conseguentemente risulta sempre più indispensabile la guida di un esperto.